Vicenza, lite tra studenti in autobus: ragazzo in ospedale

Si sono azzuffati mentre erano in viaggio in autobus, tanto da costringere l'autista a fermarsi e a intervenire, con conseguente rallentamento del traffico. Due ragazzi, sabato mattina verso le 8:00, davanti al Tigotà di viale Trieste si sono presi a pugni all'interno del mezzo di trasporto pubblico. Sul posto è intervenuto il Suem che ha portato uno dei due giovani al pronto soccorso per le ferite causate da un pugno in faccia. Ferite risultate lievi: il ragazzo è stato subito dimesso