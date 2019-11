Lite in strada, 39enne prende a pugni il fidanzato della gemella

Rissa famigliare nel cuore della notte in zona Riviera Berica. Una pattuglia delle volanti è intervenuta verso le 3:30 di giovedì dopo la chiamata al 113 di una furiosa lite in mezzo alla strada. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato tre persone, due uomini e una donna, che stavano discutendo animatamente di fronte a due bambini di 10 e 6 anni.

L'intervento degli operatori non è servito a calmare gli animi. Uno dei due uomini, poi identificato come il gemello 39enne della donna, ha dato uno schiaffo in pieno volto all'altro, il fidanzato 44enne della sorella. Sconosciuto il motivo della lite che è costato al fratello geloso la denuncia per percosse