La lite di coppia sveglia il quartiere: due fidanzati ubriachi finiscono in questura

Si sono calmati solo all'arrivo della polizia i due fidanzati che alle 23:30 di mercoledì sera hanno svegliato il vicinato del quartiere del Villaggio del Sole. La coppia si trovava in evidente stato di ebrezza alcolica quando hanno iniziato a gridare e a discutere animatamente tanto che i vicini hanno chiamato il 113.

Il fatto é successo in via Granatieri di sardegna all'altezza bar Arco. I due, che sono apparsi palesemente ubriachi agli agenti intervenuti sono stati identificati in TD, moldavo del 1995 e SE, vicentina del 1990.Accompagnati in Questura, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.