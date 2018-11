Lite per gelosia: lancia la cena addosso alla fidanzata e la chiude fuori di casa

Ha chiuso la porta alle spalle della compagna dopo averla mandata fuori di casa per un attacco di gelosia e, poco prima, le ha lanciato addosso uova e frutta dalla tavola in un momento di rabbia. È successo nella serata tra sabato e domenica, verso la 18:30, in viale Ferrarin.

La donna, 54enne di origine bosniaca, è stata presa di peso e lasciata in strada dal fidanzato 51enne, ritrovandosi completamente sporca di cibo e senza la possibilità di recuperate i propri effetti personali. Sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti che l'ha accompagnata in questura dove è stata poi raggiunta dal figlio.