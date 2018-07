Vicenza, lite familiare in pieno centro: 30enne ferisce un agente

"Se volessi ti farei vedere io". Una delle tante minaccie scagliate da C.M. all'indirizzo degli agenti intervenuti la scorsa notte in un condominio in pieno centro a Vicenza. L'episodio è costato a un trentenne vicentino la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni aggravate.

Verso le 1:30 un vicino di casa dell'uomo ha chiamato la polizia preoccupato per le urla di una donna provenienti dall'appartamento. La pattuglia, giunta sul luogo si è fatta aprire la porta di casa dal trentenne che l'ha subito richiusa con violenza procurando a un agente una contusione al ginocchio guaribile in 5 giorni. Non contento, l'esagito ha iniziato a insultare i poliziotti che chiedevano spiegazioni sulle urla della donna, ovvero la sua compagna di origine straniera presente con lui in casa. Adesso l'uomo dovrà rispondere di una sfilza di reati.