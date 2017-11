Vicenza, le folli corse dei taxi abusivi: tariffe dimezzate e niente regole

Ogni tanto scattono le sanzioni come il sequestro dell'auto o la multa salata ma nonostante questo la notte vicentina è ancora piena di tassisti abusivi che - come dicono quelli con regolare licenza - sono in aumento. Loro, i taxisti veri, li conoscono tutti. E li segnalano continuamente alle forze di polizia.

"Ma le autorità vedono o non vedono - denuncia un taxista - sono uscite tre macchine della military policy e nessuna si è fermata a controllare"

INSEGUIMENTO TAXI ABUSIVO: IL VIDEO

La zona è quella della caserma Ederle. Gli americani sono infatti i principali clienti degli abusivi che tra la stazione e le basi USA si dividono un mercato redditizzio basato sui prezzi bassi e sulla velocità del servizio ottenuta con lo spregio totale del codice della strada: limiti sopra il consentito, inversioni a U, fermate in mezzo alla strada. E, naturalmente, la corsa si paga senza nessuna ricevuta.

COME FUNZIONA IL MERCATO ILLEGALE