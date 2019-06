Lavori stradari: al via i cantieri per la rimozione dei dossi

Estate di cantieri in tutta la città a cominciare da domani. Nell'ambito della progressiva eliminazione dei dossi, mercoledì 26 giugno, in orario notturno, con inizio alle 21, verrà fresato l'attraversamento pedonale di viale Rodolfi, in prossimità dell'ingresso dell'ospedale civile.

A seguire, nei prossimi giorni, sempre in orario notturno, saranno eliminati gli attraversamenti rialzati nelle tre direttrici della rotatoria tra viale Mazzini e viale Trento, in viale Trento in corrispondenza della rotatoria di Piazzale del tiro a segno, in viale Crispi, in viale Dal Verme e, infine, in viale Monte Grappa in prossimità dell’incrocio con via Monte Asolone.

La durata complessiva degli interventi è pari a 11 giorni.