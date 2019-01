La strana storia del ladro "goloso": ruba caffè e cioccolatini e viene sempre "beccato"

Non certo una "volpe", si potrebbe dire e nemmeno uno che rischia magari per qualcosa di più sostanzioso visto che si dedica al furto seriale. Vien da pensare che quella di V. G. R., rumeno di 41 anni senza fissa dimora, sia una passione incontrollabile che lo porta a rubare nei supermacati principalmente caffè e...cioccolatini.

Un vezzo fatto senza tanti accorgimenti visto che si è preso due denunce in poco più di un mese. Il primo colpo il rumeno lo ha messo a segno il 12 dicembre scorso quando è entrato in un market in largo Goethe a Vicenza verso le 17 nascondendo sotto al giubbotto 12 pacchi di caffè, Subito scoperto dal personale, l'uomo è fuggito per poi tornare due ore dopo e prendere altre 8 confezioni. Immortalato dalle immagini delle telecamere lo straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine (era uno degli occupanti dell'ex-Sartori Motors) e con un provvedimento di allontamento risalente a febbraio 2018, è stato identificato e denunciato.

Il luogo comune vuole che il rituale del caffè sia a volte accompagnato da un cioccolatino. E il nostro, nonostante la situazione di indigenza ha colpito ancora nella giornata di martedì entrando al supermercato Alì di via Periz a Vicenza. Con nonchalance si è intastacato, senza troppo nasconderlo, otto scatole di cioccolatini Ferrero Rocher per poi uscire con tutta tranquillità senza pagare. Visto e fermato dalla vigilanza prima di oltrepassare le casse, si è preso un'altra denuncia per furto.