Vicenza, ladro di bici inseguito da cittadino detective: 30enne denunciato

Sperava di farla franco il ladro di bici che martedì alle 9:20, di fronte al centro prelievi dell'ospedale San Bortolo, ha preso di peso una bici da donna chiusa con una catena e se n'è andato cercando un posto sicuro dove rompere il lucchetto con una tenaglia. Purtroppo per lui, un cittadino appena uscito dall'ospedale lo ha notato e seguito, restanto contemporaneamente in contatto telefonico con la polizia che aveva nel frattempo chiamato.

Il malvivente, poi identificato come un vicentino A.I. , classe 1988 residente a Sandrigo e ben noto alle forze di polizia, ha fatto un pezzo di strada con la bici in spalla, arrivando fino in via Galilei dove si è nascosto in mezzo a due cassonetti della spazzatura per tranciare il lucchetto. Indirizzata dall'uomo che lo aveva seguito, una volante della questura è riuscito a beccarlo in flagranza di reato e a denunciarlo per furto aggravato. Il ciclo è stato poi restituito alla legittima proprietaria, una signora 78enne residente a Vicenza.