Vicenza, tenta furto di bici ma viene scoperto: denunciato 29enne

Nella mattinata di Venerdì 15 alle ore 10,00 circa in stradella dei Munari un dipendente di S.V.T. in servizio, ha notato un individuo che trasportava una bicicletta da donna tenendola alzata sulla ruota anteriore in quanto bloccata con un lucchetto.

Insospettito da tale comportamento il dipendente ha seguito il soggetto constatando che questi si era nascosto in un sottoportico ed aveva iniziato ad armeggiare sul lucchetto con l'evidente intenzione di forzarlo.

Ritendo che fosse in atto un tentativo di furto il dipendente di S.V.T. si è avvicinato chiedendo spiegazioni in merito al comportamento dell'individuo ma ottenendone risposte confuse ed evasive; ha intimato pertanto alla persona di lasciare la bicicletta dove si trovava e di allontanarsi.

Nel frattempo ha contattato il Comando della Polizia Locale riferendo quanto avvenuto e fornendo una dettagliata descrizione della persona che si era nel frattempo allontanata.

La centrale operativa ha provveduto al recupero della bicicletta abbandonata mentre una pattuglia ha iniziato a perlustrare la zona di Campo Marzo, dove grazie alla descrizione fornita, ha in breve tempo individuato l'autore del furto T.A. 29enne, cittadino italiano, tossicodipendente e conosciuto per i suoi precedenti.

La proprietaria della bicicletta, che non si era ancora accorta del furto, è stata rintracciata e le è stato restituito il mezzo.