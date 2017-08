Vicenza: stende la biancheria intima e gliela rubano: "Non è la prima volta"

Ladri feticisti e anche seriali. Non è la prima volta che degli sconosciuti entrano nel giardino dell'abitazione privata di una signora di mezza età residente in via Saudino a Vicenza.

L'ultimo colpo l'hanno fatto domenica pomeriggio verso le 16:50. La signora, appena tornata dal mare con la famiglia, ha steso i costumi da bagno - di un certo valore - e la biancheria intima maschile e femminile ad asciugare dopo averli lavati.

Rientrata in casa e uscita di nuovo in giardino dopo nemmeno mezz'ora si è accorta che avevano fatto razzia della roba stesa. "È già successo altro volte", ha dichiarato sconsalata la signora in sede di denuncia alla polizia.