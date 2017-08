Vicenza, l'ex moglie lo perdona ma lui continua a maltrattare lei e i figli: arrestato

La moglie lo aveva perdonato dai maltrattamenti subiti per anni, ma, dopo un periodo di tregua, lui ha ricominciato con i comportamenti aggressivi sia con lei che con i tre figli. Allontanato di nuovo da casa, ha continuato a tormentare la famiglia, danneggiando perfino l'arredo esterno della casa. I carabinieri hanno così arrestato P.T., 51enne vicentino, che è stato posto ai domiciliari.



L’uomo, che prima della separazione risalente al 2013 aveva convissuto con la moglie, una 50 enne residente in provincia, dalla fine dello scorso anno era stato accolto nuovamente in casa dalla donna, convinta che il suo ex compagno fosse cambiato e che gli atteggiamenti vessatori subiti, già causa principale della separazione, non si sarebbero più ripetuti. Purtroppo, dopo un primo periodo di tranquillità,