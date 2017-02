Vicenza, furto in villa: è stato l'amico del figlio

L'amico del figlio, il classico bravo ragazzo. Secondo l'inchiesta della Procura di Vicenza sembra sia stato un giovane insospettabile a far sparire braccialetti, anelli, collane e orologi da una villa vicino a Monte Berico per un bottino da 80 mila euro. Il giovane è stato scoperto quando ha cercato di vendere degli anelli in un Compro oro in città a tre anni di distanza dai furti.

I Carabinieri lo hanno subito interrogato e, secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, il giovane avrebbe ammesso di aver portato via i gioielli dalla camera della mamma del suo migliore amico. La procura dei minorenni di Venezia ha riaperto il caso.