Vicenza, Italian Bowl Weekend: modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento dell'Italian Bowl Weekend allo stadio Menti di Vicenza dal 7 al 9 luglio, sono necessarie alcune modifiche alla circolazione che interesseranno solo la giornata di sabato 8 luglio.



Dalle 13.30 di sabato 8 luglio fino a fine manifestazione (indicativamente fino alle 23) è previsto il divieto di sosta con rimozione in viale dello Stadio (da viale Margherita a via Bassano), in via Schio (compreso il parcheggio) e via Natale dal Grande(compreso il parcheggio).

Dalle 15.30 di sabato 8 luglio fino a fine manifestazione (indicativamente fino alle 23) rimarranno chiuse viale dello Stadio (da viale Margherita a via Bassano), via Schio e via Natale dal Grande.



L’accesso sarà consentito ai residenti. Le persone con disabilità che dovranno accedere allo Stadio per assistere alla manifestazione potranno sostare lungo viale dello Stadio.