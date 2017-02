Vicenza, Ipab nucleo per stati vegetativi Lanzarin: "L'autorizzazione regionale c'è"

Il nucleo per pazienti in condizione di stato vegetativo realizzato dall’Ipab di Vicenza con il contributo della Fondazione Cariverona ha già ottenuto l’autorizzazione regionale all’esercizio e si sta concludendo l’istruttoria per l’accreditamento finale. Così l’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin replica alle preoccupazioni espresse dagli amministratori dell’istituto pubblico vicentino sulle sorti dell’investimento effettuato in Contrà San Pietro per realizzare una residenza per le persone in stato vegetativo permanente.

“Ho verificato con gli uffici tecnici regionali e con il direttore sociosanitario dell’Ulss 8 Berica lo stato dell’istruttoria – dichiara l’assessore – La nuova residenza per le persona in coma è già ottenuto dalla Regione Veneto l’autorizzazione all’esercizio. A fronte, quindi, dell’avvenuto rinnovo per tutto il 2017 della convenzione annuale con l’ex Ulss 6 (ora Ulss 8) di Vicenza, e delle disponibilità assicurate dalla Fondazione Cariverona, l’Ipab vicentina è nelle condizioni di poter aprire le porte del nuovo nucleo”.

“Quanto alla richiesta di accreditamento formulata dall’istituto vicentino per impegnative di residenzialità aggiuntive per gli stati vegetativi permanenti – avverte l’assessore – le verifiche sono ancora in corso, in relazione alla programmazione regionale e locale e alla coerenza tra i bisogni effettivi e la dotazione complessiva delle risorse del fondo regionale sociosanitario”.