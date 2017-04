Vicenza, investita da un'auto: signora 48enne perde la vita

Tragedia in via Ragazzi del '99 giovedì verso le 12:30. Una signora di quarantotto anni di origine ucraina e residente in città è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L'investitore, un uomo di 47 anni di Vicenza, era alla guida di una Fiat Punto.

Nello schianto con la vettura la donna è stata catapultata per diversi metri, finendo sull'asfalto e morendo probabilmente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem che hanno constatato il decesso avvenuto per arresto cardiaco.

La polizia locale è stata impegnata per qualche ora con altre forze dell'ordine per regolare il traffico e nell'attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione del corpo, coperto con un lenzuolo.

La Procura di Vicenza ha indagato l'automobilista per il reato di omicidio stradale.