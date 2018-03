Vicenza, inseguono il tabaccaio e lo derubano: via 53 stecche di sigarette

Colpo grosso dei ladri nell'edicola-tabaccheria di via Tommaseo a Vicenza. Nella mattinata di mercoledì il proprietario, un vicentino 43enne si è accorto di essere seguito da una BMW nera durante il tragitto da via dell'Edilizia - dove è andato a ritirare due scatoloni di sigarette - fino al suo negozio.

Nell'entrare in tabaccheria con un cartone ha lasciato aperto il portellone dell'auto per pochi minuti. Giusto il tempo di udire il rumore di una portiera che si chiudeva. L'uomo è uscito di corsa e ha visto la BMW scappare in fretta e furia. I ladri si erano portati via l'altra confezione contenenti 53 stecche di sigaretti del valore di circa 2.300 euro.