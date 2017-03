Vicenza, inseguimento su due ruote in centro: la bicicletta era rubata

Una bicicletta da donna in carbonio, nuova e di una marca molto professionale è sfrecciata giovedì verso le 10:45 in piazza Castello, colpendo di striscio la bici di un poliziotto fuori servizio. L'agente, insospettito, ha inseguito il ciclista che sembrava un po' troppo di corsa: prima a San Lorenzo, poi a San Marco e a Parco Querini, avvertendo nel frattempo i colleghi della questura.

A Motton San Lorenzo il conducente è stato fermato e controllato. È risultato che la preziosa bici apparteneva a un'americana in servizio alla Ederle che non aveva ancora denunciato il furto. A guidaral A.B., ventenne italiano, residente a Vicenza e originario del Burkina Faso che si è giustificato dicendo che il mezzo gli era stato prestato da un amico. Il giovane è stato denunciato per ricettazione.