Vicenza, inganna disabile con film hard: via 70mila euro

L'accusa per un 43enne campano è di circonvenzione di incapace. L’uomo si sarebbe approfittato di una 34enne vicentina con disabilità psichica e con la passione per i film porno per spillarle dei quattrini. Tanti soldi, sull’ordine di 70mila euro secondo la procura.

Come riporta il Giornale di Vicenza il campano ha conosciuto la ragazza a Pompei nella primavera del 2015. La giovane, rimasta orfana di una ricca famiglia vicentina dalla quale ha ricevuto una cospicua eredità , si trovava in vacanza e l’uomo non ha perso l’occasione di portarla a cena, scoprendo il suo interesse per i film hard. Lei gli ha confessato di non avere il coraggio di acquistarli per vergogna e il 43enne si è offerto subito di procurarle il materiale attraverso canali che conosceva.

La ragazza, che soffre di disturbi psichici, ha quindi concesso al campano di usare la propria carta di credito. Lui - da quanto è emerso dalle indagini - avrebbe usato i soldi dalla fine di aprile a giugno del 2015 non solo per comperare i dvd ma anche per spese folli fino a raggiungere la cifra di diverse decine di migliaia di euro.

La vicentina non si era mai preoccupata del fatto ma le spese eccessive sono state scoperte dall’amministratore di sostegno che ha bloccato la carta denunciando l’accaduto. Ora il 43enne andrà a processo davanti al tribunale di Napoli dove la procura di Vicenza ha trasmesso gli atti.