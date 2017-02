Vicenza, incontri di boxe in discoteca: ventenne in ospedale

Alcool e violenza per un fine settimana che è iniziato con un incontro di boxe stile "fight club" alla discoteca "Casa Mia" di Via del Commercio. Nella notte tra venerdì e sabato, come riporta il Giornale di Vicenza, i poliziotti sono dovuti intervenire ben due volte all'esterno del locale. La prima chiamata è arrivata verso le 4:45 dagli uomini della security del local . Un "ragazzone" di grossa corporatura, di 21 anni e in evidente stato di ubriachezza, ha improvvisamente iniziato a dare di matto tanto che i buttafuori sono riusciti solo a portarlo fuori dalla disco.

Sul parcheggio, invece, è intervenuta la volante che non riuscendo a placarlo è ricorsa allo spray al peperoncino, in dotazione solo da una settimana alle forze dell'ordine. Per il giovane la notte brava si è conclusa con un gran bruciore agli occhi e una denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Serata non finita invece per la polizia che, dopo nemmeno mezz'ora, quasi all'alba di sabato, è dovuta intervenire nuovamente sempre all'esterno del locale, dove si stava svolgendo un incontro di boxe tra due ventenni residenti in provincia, uno dei quali di origine marocchina. Quest'ultimo, messo k.o. dal suo rivale è stato pestato a sangue e ricoverato in ospedale. Il picchiatore, invece, è finito in questura e denunciato per lesioni.