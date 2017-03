Vicenza, fa incidente ubriaco e lo arrestano per contrabbando di tabacchi

Era finito fuori strada mercoledì alle sei del mattino in via delle Caperse a Vicenza dopo un incidente stradale alla guida di un’Alfa Romeo 147 con targa italiana. I carabinieri si sono subito accorti che il guidatore era sotto l’effetto di alcolici, tanto che, sottoposto al test etilometrico, è poi risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,9 g/l.



Una volta portato in caserma C.V., un rumeno 40enne, si è subito mostrato particolarmente nervoso: aveva i documenti falsi e si è scoperto che l'uomo era stato colpito da mandato di cattura emesso il 10 marzo 2016 dal tribunale di Timisoara in Romania e doveva scontare la pena di 5 anni e 141 giorni per furto e contrabbando di tabacchi avvenuti nel 2011.

Ora il rumeno è finito in carcere a Vicenza.