Vicenza, cantiere all'incrocio dell' "Auchan": divieto di svolta a sinistra

Quello di lunedì mattina è stato forse l'ultimo incidente al famigerato semaforo dell'"Auchan" tra viale del Sole e strada delle Cattane. L'ennesimo scontro tra due auto che ha mandato in tilt il traffico lungo la tangenziale nord ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sui guidatori, soccorsi con codice verde dal Suem 118.

Martedì 11 luglio entrano infatti nel vivo i lavori per la realizzazione della rotatoria tra viale del Sole e strada delle Cattane. Per circa quattro-cinque settimane viale del Sole subirà un restringimento, con riduzione ad una sola corsia per senso di marcia in prossimità del semaforo, che resterà comunque in funzione. La circolazione sarà quindi sempre consentita in entrambe le direzioni tra il Villaggio del Sole e la zona industriale, ma vi saranno possibili rallentamenti.

Per consentire lo svolgimento del cantiere saranno però vietate le manovre di svolta a sinistra al semaforo: con provenienza dalla zona industriale non sarà possibile svoltare a sinistra verso Biron e Monteviale mentre con provenienza dal Villaggio del Sole non sarà possibile svoltare a sinistra verso la zona dogana e il quartiere Pomari. La viabilità alternativa per raggiungere queste zone verrà indicata su un'ampia serie di opzioni nel quadrante ovest della città. Al termine di questa fase centrale dei lavori risulterà allestita la rotatoria provvisoria e verrà rimosso il semaforo.

“Chiediamo ai cittadini di pazientare per i disagi che inevitabilmente si creeranno in particolare nelle ore di punta – dichiara l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza -. E’ importante introdurre queste modifiche alla viabilità per consentire la prosecuzione della realizzazione della rotatoria, fondamentale infrastruttura che, una volta ultimata, migliorerà la percorrenza di viale del Sole, garantendone il transito in sicurezza”.