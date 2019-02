Fiamme sul terrazzo, il fumo entra in casa: paura per una coppia

Un incendio è divampato domenica verso le 13 di domenica in una villetta in via Fusinato a Vicenza, probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno bruciato una pompeiana e l’arredo esterno, composto da elementi plastici, oltre diversi contenitori per la raccolta differenziata.

Le squadre dei pompieri accorsi dalla vicina sede con tre automezzi e nove operatori hanno spento le fiamme, intanto raffreddate con una canna da giardino dai proprietari. L’incendio ha lambito esteriormente le porte finestre, ma è stato prontamente spento evitando l’estensione delle fiamme all’interno della casa. Danni da fumo all’esterno della facciata dell’abitazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la messa in sicurezza della casa.

Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del Suem per controllare le condizioni di salute dei due inquilini (che sono risultate regolari) e verificare che non ci fossero sintomi di intossicamento. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate verso le 14:30.