Vicenza, prende fuoco il materasso: muore un anziano

Come ogni sera, anche sabato i due anziani coniugi residenti in via Lago dI Matese sono andati a letto presto e stavano dormendo quando, nel cuore della notte, lo scaldaletto posto dalla parte della signora ha preso fuoco, incendiando il materasso.

Il denso fumo ha svegliato entrambi ma a muoversi per primo, nel tentativo di salvare la moglie che aveva accusato i primi sintomi di intossicamento, è stato il marito 81enne. L'uomo si è accasciato in bagno, dopo aver provveduto a portare all’esterno un pezzo di materasso in lattice.

L’allarme è stato dato dalla moglie e all'arrivo della squadra l’uomo era già assistito dal personale del suem 118, che stavano provando a rianimarlo, purtroppo senza esito. I pompieri hanno provveduto a portare fuori l’altro pezzo di materasso, oltre a controllare la salubrità dell’abitazione.