Vicenza, a fuoco una roulotte dei nomadi: polizia esclude il dolo

"Non ci sono indagini perché escludiamo il principio doloso". Così la questura di Vicenza archivia il "caso" della roulotte che sabato verso mezzogiorno ha preso fuoco al campo nomadi di strada Nicolosi.

Completamente distrutto dalle fiamme, il mezzo versava in stato di completo abbandono da molto tempo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con due squadre, hanno domato l'incendio tempestivamente, nel giro di un quarto d'ora, riuscendo a salvare le vetture circostanti.

Le cause precise ancora non si conoscono, ma sembra probabile che le fiamme si siano innescate per un qualche motivo dovuto all'incuria e non a fattori umani.