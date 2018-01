Vicenza, vandali in azione: cassonetto distrutto dalla fiamme

Incendio di orgine dolosa in via Ariosto nel quartiere di San Bortolo nelle vicinanza della chiesa. Verso le 19 di domenica sera sconosciuti hanno dato alle fiamme un cassonetto della carta situato nella via a ridosso della abitazioni.

Le fiamme hanno distrutto completamente il contenitore lasciando solo lo scheletro di ferro. La ricerca degli autori del grave episodio di vandalismo è in corso attraverso le indagini degli agenti della squadra volante della questura di Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo per spegnere le fiamme ma del cassonetto non è rimasto più nulla.