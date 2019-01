Rogo devasta capanno: scoppia bombola gpl

Poco dopo le ore 13 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e il supporto di un mezzo del servizio antincendio della caserma Ederle in strada Parolina a Vicenza per l’incendio di un ricovero attrezzi agricoli legnaia, di circa 200mq.

L’incendio ha bruciato il ricovero fatto di legno e lamiera con all’interno diversi attrezzature agricole tra cui un vecchio trattore, andati completamente distrutti.

Durante le operazioni di bonifica sono state trovate sotto una catasta di legna un cospicuo numero di bombole di gpl di cui il proprietario ne ignorava l’esistenza. Una di queste è anche scoppiata. Le cause dell’incendio probabilmente riconducibili a cause elettriche sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate alle ore 18 circa