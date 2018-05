Vicenza, in taxi sull'A4 con 4 chili di droga: arrestato 37enne

Aveva preso un taxi da Vicenza per raggiungere Brescia in autostrada. Ai poliziotti ha detto che pensava che i mezzi pubblici non venissero fermati dalla polizia. Moustapha Boussallah, 37 anni, marocchino regolarmente residente in Italia a Padova, ma con precedenti specifici non si aspettava proprio il controllo della Polizia stradale di Verona. La droga ( 4 kg di hascisc e 200 grammi di cocaina) era custodita nello zainetto che aveva al seguito. Nessun nascondiglio, nessuna precauzione. All’invito di svuotare lo zainetto per verificarne il contenuto i panetti di droga sono subito scivolati sul cofano dell’auto.

L’arresto è avvenuto in A4, all’altezza del comune di Sommacampagna. Il tassista, comprensibilmente turbato per la vicenda, è stato interrogato ma è risultato estraneo ai traffici del Boussallah che, dopo la convalida dell’arresto, si trova detenuto nel carcere di Montorio.

“L’intensificazione dei controlli antiterrorismo sta portando ad un sensibile aumento dei sequestri di droga” ha commentato il dirigente della sezione di Verona, Girolamo Lacquaniti, riferendosi anche ai 15 kg di cocaina sequestrati un paio di settimane fa, sempre ad un cittadino marocchino. “L’autostrada è spesso considerata una specie di non luogo e proprio per questo riteniamo fondamentale, in questo particolare momento, intensificare i controlli non solo per la sicurezza stradale ma anche per intercettare soggetti pericolosi” ha concluso il Comandante Lacquaniti.