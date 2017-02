Vicenza, in piazza dei Signori flashmob "ballato" contro la violenza sulle donne

Il flashmob internazionale #OneBillionRising contro la violenza sulle donne è andato in scena sabato pomeriggio in contemporanea anche a Vicenza con tutte le principali città del mondo. In Piazza dei Signori, vicino alla Loggia del Capitaniato per ballare la coreografia "Break the Chain", si sono date appuntamento una sessantina di donne allieve dei Jazzercise del vicentino e bassanese con addosso un segno rosso.

Con il patrocinio del Comune di Vicenza il ballo in piazza ha voluto testimoniare la solidarietà verso tutte coloro che vivono situazioni di disagio e molestia: la campagna One Billion Rising punta in tutto il mondo a sensibilizzare gli uomini sul tema della violenza sulle donne.

Gallery