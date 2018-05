Vicenza, in negozio col bambino fingendosi clienti: rubati 4500 euro

Non sospettava che quella coppia di indiani, entrata nel negozio assieme a un bambino piccolo, fossero dei ladri. Invece, l'amara sorpresa per il titolare bengalese di un "superstore" in viale Milano è arrivata alla fine della giornata.

Verso le 22:30 di domenica i due si sono recati all'interno dell'esercizio commerciale e, mentre la donna ha distratto con una scusa il commesso, il compagno si è avvicinato al bancone per poi andarsene con una scusa, seguito poco dopo dalla giovane indiana.

Al momento di chiudere la cassa il titolare si è accorto che il suo borsello contenente 4500 euro in contanti e diverse carte di credito e bancomat, era sparito. Al malcapitato non è rimasto altro che sporgere denuncia in questura.