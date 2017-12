Vicenza, in fiamme palazzina disabitata: è giallo

Da poco prima delle ore 6, i vigili del fuoco sono impegnati per l’incendio di un’abitazione a un piano più il solaio in via Saviabona a Vicenza. Nessuna persona è rimasta coinvolta, poiché l’abitazione è disabitata ed è utilizzata dai proprietari come ricovero mezzi agricoli.

Le squadre accorse da Vicenza e con i volontari di Thiene per un totale di quattro mezzi tra cui l’autoscala e undici operatori, sono riusciti a circoscrivere il rogo: bruciata parte della copertura, che è collassata internamente sfondando la travatura interna in legno dei solai. Danni ingenti.

Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai per procedere allo smassamento dei materiali e all’ispezione interna dell’edificio.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi in tarda mattinata.