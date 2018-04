Vicenza, "Ho l'Aids e vi sputo addosso": minaccia i poliziotti e viene fermato con lo spray

Non voleva saperne di lasciare l'albergo cittadino dove era stato in passato ospite ma poi segnalato come "persona indesiderata'. Un 43enne italiano, H.D., nella serata di giovedì ha insultato e minacciato un assistente della struttura che ospita i senzatetto, il quale ha subito avvisato le volanti.

All'arrivo della polizia l'uomo ha iniziato ancora di più con la sua ostinazione a non volersi muovere dal posto, minacciando anche gli agenti che a fatica sono riusciti a portarlo in questura per la segnalazione del caso.

Arrivati in viale Mazzini il 43enne ha consegnato un grammo di marijuana agli agenti e subito dopo è andato in escandescenze, dimenandosi e urlando agli operatori insulti e minacce del tipo “Vi sputo addosso, sono sieropositivo”.

Gli agenti hanno quindi fatto ricorso allo spray urticante in dotazione per riportarlo alla calma e l'uomo è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.