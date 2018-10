Rotatoria contro mano da ubriaca e con patente revocata: rischia 8mila euro di multa

Non solo aveva alzato il gomito a livello di denuncia penale e non solo ha pensato di fare una rotatoria contro mano ma M.T., ragazza 25enne di Camisano Vicentino, si è messa alla guida dell'auto di un suo amico sapendo di avere la patente di guida revocata sempre per guida in stato di ebbrezza.

La bravata è costata cara alla giovane che, oltre a una ulteriore denuncia per guida in stato di ebrezza e alla sanzione per per aver guidato contro mano ora rischia una multa - sarà il prefetto a decidere sul caso - di ottomila euro per guida con patente sospesa.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 di notte di sabato lungo via Pecori Giraldi alla rotatoria che interseca via Brigata Liguria a Vicenza. Una pattuglia delle volanti, dopo aver visto la scena, ha fermato l'auto e, dopo aver visto la ragazza in stato confusionale, ha proceduto con la prova alcolimetrica il cui risultato non lasciava dubbi sul suo stato: 1,17