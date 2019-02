Fugge a piedi durante i controlli, denunciato 31enne senza patente

Un cittadino tunisino di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato alla Prefettura per guida senza patente. B.S 31enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, mentre si trovava alla guida dell’autovettura di proprietà di un 21enne di nazionalità moldava residente a Caldogno, con a bordo altre tre persone, è stato fermato per un controllo in via Tobaldo in città.

Durante gli accertamenti dei militari, dai quali si appurava che stava conducendo il mezzo senza mai avere conseguito la patente di guida, l’uomo ha approfittato del momento in cui i carabinieri stavano procedendo al controllo dei tre passeggeri cui aveva dato un occasionale passaggio, e si è allontanato a piedi per le vie circostanti, salvo poi presentarsi spontaneamente dopo un’ora presso la sede del Comando Provinciale, assumendosi le proprie responsabilità.

Il tunisino è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per guida senza patente, ed invitato a presentarsi in questura al fine di regolarizzare la sua presenza sul territorio nazionale.