Vicenza, guida senza patente e fugge: inseguito e multato

Verso le 19 di mercolediì le pattuglie del Comando di Polizia Locale sono riuscite ad intercettare in Via Mora, al termine di un breve inseguimento, B.M., trentacinquenne vicentino residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine, che alla guida della sua auto è fuggito alla vista degli agenti.

Il vicentino era stato colpito da un provvedimento di sospensione della patente di guida nel giugno del 2017 in quanto non si era presentato alla visita di rinnovo del documento di guida. È stato quindi sanzionato con 164 euro, oltre alla sospensione della patente di guida sino al superamento degli accertamenti disposti senza l'emissione di ulteriori provvedimenti.