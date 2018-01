Vicenza, in motorino senza patente: più di 1000 euro di multa

Nel corso del fine settimana appena passato, un vicentino residente in città di 64 anni, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore pur essendo colpito da un provvedimento di revoca della patente di guida da parte.

L'uomo non poteva circolare con nessun mezzo dal novembre 2016 ma si è messo ugualmente alla guida del motorino che, in aggiunta, non aveva la copertura assicurativa ed è risultato essere senza revisione.

Il 64enne è stato quindi segnalato all'Autorità Giudiziaria e multato con svariate sanzioni per un importo complessivo di 1187 euro.