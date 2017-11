Vicenza, guerra ai parcheggiatori abusivi: tre multati

La scorsa mattina, con l'impiego delle due pattuglie dedite al controllo antidegrado, un'ulteriore pattuglia e personale in borghese è stato eseguito un controllo nel parcheggio antistante l'ospedale finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Il blitz

Dopo alcune segnalazioni di presenze che infastidivano i fruitori del parcheggio gli agenti sono intervenuti riuscendo a fermare tre cittadini rumeni. Altri due parcheggiatori di colore si davano alla fuga precipitosamente.



Venivano così multati B.C. di 31 anni, P.A.M. di 33 anni e H.S.C. di 28 anni tutti senza fissa dimora in Italia, per la violazione all'art. 33 del Reg. P.U. con l'ordine di allontanamento dall'area centrale dell'Ospedale.

Nomadi

Subito dopo, durante il controllo della presenza di nomadi sul territorio comunale, in via Goldoni, venivano trovati tre autocarri appartenenti ad alcune famiglie nomadi. Sul posto venivano trovati tre individui di cui due privi di permesso di soggiorno. Accompagnati all'interno del comando di polizia locale le due persone venivano fotosegnalate per le successive pratiche da svolgersi presso la Questura.