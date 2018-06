Vicenza, guardano video della jiahd in autobus: indagati 4 giovani

Hanno aspettato che scenderesso dall'autobus proveniente da Bologna. La Digos di Vicenza, avvisati da una passeggera della corsa è intervenuta in stazione a Vicenza per controllare un gruppetto di giovani che, secondo la segnalazione della donna, avrebbero guardato sul telefonino dei video sulla jiahd

Gli uomini della questura di Vicenza hanno sequestrato i telefonini a quattro giovani profughi provenienti dall'area medio-orientale e alloggiati in strutture di accoglienza del vicentino, avviando un indagine per stabilire eventuali legami con il terrorismo di matrice islamica. In particolare la Digos sta indagando su dove e come siano stati scaricate le immagini inneggianti la guerra santa.