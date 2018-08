Gira nudo per l'hotel bussando alle porte: "Mi hanno rubato 200mila euro"

Mente annebbiata per essere stato derubato di una grossa somma di denaro o semplicemente un'alterazione delle proprie condizioni psicofische? Il protagonista del bizzarro episodio di domenica notte in un hotel in zona Vicenza Ovest non ha saputo dare spiegazioni alla polizia del perché si aggirava nudo tra i corridoi della struttura bussando alle porte delle altre camere.

Una pattuglia delle volanti è arrivata nella struttura alberghiera dopo la chiamata del direttore dell'albergo che ha riferito di un individuo che girava nudo per i corridoi bussando alle porte delle camere degli altri clineti.

Quando gli agenti lo hanno trovato l'uomo aveva solo un asciugamo addosso e l'unica spiegazione che ha fornito è stata quella di aver subito, la settimana prima, il furto di una valigetta contenente 200mila euro da parte di una prostituta. La denuncia, però, non risulta essere mai stata fatta. Vero o no, la cosa si è risolta con l'allontamento del "nudista" dall'hotel da parte del direttore.