Vicenza, garage in fiamme: condominio invaso dal fumo, salvate 4 persone e un cane

Paura, venerdì mattina, in un condominio in via Battista da Vicenza, in città. Quattro persone e un cane, poco dopo le 10, si sono rifugiate in un poggiolo dopo che il fumo sprigionatosi dall'incendio del garage ha invaso il vano scale e alcuni appartamenti.

Le quattro persone tra cui un minore e un cane sono stati evacuati con l’autoscala dei pompieri e assistiti dal personale del 118, mentre si provvedeva a spegnere l’incendio del box. Il minore e una donna anziana sono stati portati in ospedale per ulteriori controlli.

Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale tecnico intervenuto sul posto con il funzionario di turno e il caposervizio. Le operazioni di aereazione dei locali e la messa in sicurezza del box e degli otto appartamenti sono ancora in corso.