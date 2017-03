Vicenza, furto con scasso: distruggono la casa per una medaglia

In quella villetta singola a Santa Croce Bigolina ci vive un signore ottantenne in solitudine che custodiva un cimelio per lui molto importante affettivamente. Una medaglia commemorativa in oro, un ricordo molto caro che mercoledì gli è stato sottratto dai ladri in pieno giorno.

I malviventi non si sono fatti scrupoli a mettergli a soqquadro la casa. Il propietario era uscito verso le nove di mattina e al ritorno, a mezzogiorno, ha trovato l’inferriata dell’abitazione divelta con un flessibile. All’interno si trovava poi un armadio blindato dove erano custoditi dei fucili da caccia regolarmente registrati e altri oggetti di valore.

Gli scassinatori hanno usato l’attrezzo anche su quella porta, ignorando tutto e concentrandosi su una cassetta di sicurezza che hanno spaccato. All’interno, custodito con cura, c’era il cimelio che è stato sottratto. Un furto che a tutti gli effetti sembra mirato e con un unico obbiettivo.