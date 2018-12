Lascia l'incasso della serata in osteria e i ladri entrano: via 2mila euro

Furto nella notte all'osteria Quattro Gatti a Borgo Berga in piazza Pontelandolfo. Giovedì mattina una dipendente del locale, nell'effettuare l'apertura, ha tovato la porta di ingresso forzata e i catenacci divelti.

Secondo la testimonianza di un altro dipendente, un vicentino del '91, in cassa - trovata aperta - c'era l'incasso della serata di circa 2000 euro che il ragazzo aveva lasciato dopo la chiusura, poco prima delle 23. Il furto è stato denunciato in questura e gli agenti stanno visionando le immagini di sorveglianza all'esterno per ricostruire la dinamica del fatto e cercare di individuare i responsabili.