Vicenza, gli svuotano il negozio: al mattino trova dentro un ubriaco

Sono entrati nel negozio di casalinghi in contrà Porta Padova e lo hanno svuotato nottetempo. Il propietario se n'è accorto solo domenica mattina quando ha trovato la porta sul retro forzata e, quando è arrivata la polizia, anche una sorpresa.

All'interno del magazzino c'era infatti un marocchino 28enne che stava smaltendo i sintomi di una sbornia della sera prima. Il ragazzo, che secondo gli accertamenti non centra con il furto, ha visto il portone aperto e si è fermato a dormire. Il propietario del negozio ha deciso di non procedere con la denuncia nei suoi confronti. Per quanto riguarda la merce rubata non si conosce ancora l'importo del danno.