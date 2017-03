Vicenza, furto in Fiera: arrestate due donne

Un borseggio da "manuale del ladro", quello avvenuto sabato mattina in Fiera a Vicenza durante una delle giornate clou di “Abilmente”, la rassegna dedicata alla manualità e alla creatività “fai da te”.

Due donne, M.B di 55 anni e S.T. di 27, sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza dopo aver sottratto il portafoglio dalla borsa di una signora. Il furto è avvenuto, secondo la ricostruzione dei militari, con un lavoro di coppia ben congegnato. Mentre una donna faceva il “palo”, verificando che in mezzo alla folla della rassegna nessuno guardasse, la complice procedeva con il borseggio.

Le due non hanno fatto però i conti con il personale di sorveglianza della Fiera che hanno dato supporto ai carabinieri per individuare le colpevoli, finite in manette e processate lunedì per direttissima.