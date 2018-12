Spesa illegale per Capodanno: rubate bottiglie di Dom Perignon per 10mila euro

Si sono procurati una grossa scorta di bottiglie di champagne, probabilmente in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, i ladri che nella serata di mercoledì hanno fatto razzia all'interno del Feel Club in via Vecchia Ferriera a Vicenza.

Il colpo è stato pianificato accuratamente dato che i malviventi sono entrati da una porta di sicurezza del retro del locale che - presumibilmente qualche giorno prima - era stata manomessa per dal loro modo di entrare indisturbati all'interno del locale. Ad accorgersi del furto sono stati i Rangers, intevenuti quando è scattato l'allarme anti-intrusione. A quel punto i ladri però era già scappati con un bottino di circa 50 bottiglie di Dom Perignon e di Crystal, dal valore quantificato di circa 10mila eruo