Vicenza, furto con scasso al bar: via l'incasso di due videopoker

VLadri in azione in piena notte in via Fusinato. I malviventi, verso le 3:40 hanno scassinato con un piede di porco la porta sul retro del bar adiacente al distributore IP. Poco prima hanno però avuto l'accortezza di cambiare direzione alla telecamera di sorveglianza in modo da non essere ripresi. Una volta entrati all'interno hanno scassinato due video-poke portando via direttamente il vano carica-monete e fuggendo in fretta e furia.