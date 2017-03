Vicenza, furto al Coin ma il ladro perde il passaporto e colpisce una guardia

Se non fosse stato per la vista lunga dell’addetto alla vigilanza avrebbe portato a termine il colpo senza problemi. Verso le 15:30 di martedì pomeriggio la volante riceve la segnalazione di un furto al Coin di Piazza Castello. Il personale dell’antitaccheggio, qualche minuto prima, aveva notato un uomo di corporatura robusta che infilava due boccette di profumi all’interno del giaccone per poi passare davanti alla cassa senza che suonasse l’allarme.

A quel punto la guardia giurata ha cominciato a rincorrere il ladro fuori dal negozio, raggiungendolo e bloccandolo. Nello svincolarsi il malvivente ha spinto a terra l’addetto alla sicurezza, provocandogli un’escoriazione alla mano, per poi darsela nuovamente a gambe levate. Nella confusione gli è però caduto il passaporto che ora è nelle mani della polizia che in seguito ha identificato l'autore della rapina impropria: si tratta di un rumeno 23enne riconosciuto dagli stessi testimoni del fatto.

Anche l’abile sistema di sfuggire all’allarme è stato ricostruito: il trucco consiste nello infilare una lametta tra la placca antitaccheggio e l’adesivo che la tiene incollata alla merce. In questo modo, a quanto pare, la sirena non suona.