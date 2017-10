Vicenza, furto al Coin: 47enne in fuga arrestato dai CC

Poteva farla franca il 47enne peruviano che martedì mattina ha rubato una confezione di profumo al Coin di Piazza Castello. Dopo aver preso il magro bottino ha fatto scattare l'allarme ma è riuscito a fuggire prima di essere fermato dalla sicurezza.

Purtoppo per lui in quel momento si stava svolgendo la manifestazione di protesta dei lavoratori della Lovato Gas di fronte alla sede degli industriali. I carabinieri in servizio di sicurezza al corteo, hanno notato il ladro che scappava e lo hanno rincorso fino a fermarlo.

Per il 47enne sono scattate le manette e la denuncia per furto.