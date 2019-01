Odore di bruciato in casa, ma non è un incendio: i ladri gli avevano svuotato la cassaforte

Appena entrato a casa ha sentito odore di bruciato e ha subito pensato a un incendio. La realtà era invece ben diversa. Il vicentino di 52 anni residente in via Gaia, si è infatti precipitato in camera da letto e ha trovato la cassaforte divelta da un flessibile lasciato a terra. Il resto della stanza era invece a soqquadro.

Il colpo, accaduto dalle 15 alle 18 di domenica - giusto il tempo in cui il proprietario è stato assente, ha fruttato ai ladri un bottino di 2000 euro in contanti, collane ed anelli dal valore non ancora quantificato. Rubati anche dei buoni postali dal valore di 1500 euro. La polizia, che si è recata sul posto, ha trovato la porta finestra forzata e ha rinvenuto uno zaino - lasciato dai malviventi - con all'interno due dischi abrasivi.