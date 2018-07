Colpo da "specialisti" nel cantiere: via 10mila euro di attrezzi da lavoro

Hanno agito con precisione chirurgica i ladri che nella notte tra lunedì e martedì sono entrati nel cantiere approntato per ampliare il muro del Tirassegno di Vicenza al Laghetto. Il bottino, comprendente seghe circolari, mazze, leve e altri attrezzi di lavoro ammonta a 10mila ed era appesa a una gru alta 10 metri.

Proprio sulla gru i ladri hanno operato, prima tranciando la corrente da 380 che l'aliementava e poi manomettendo altri fili dell'energia per evitare che scattasse l'allarme. I malviventi hanno quindi fatto scendere il materiale lo hanno caricato sul due carriole e trasportato fino in via dei Laghi dove c'era un furgone ad attenderli, per poi sparire nel buio. La denuncia e arrivata in questura dal responsabile del poligono e la polizia è al lavoro per cercare di individuare i responsabili.